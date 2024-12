Il 10 dicembre del 2002, Luigi Di Biagio realizzò una doppietta nel 3-2 col quale l'Inter di Hector Cuper superò il Bayer Leverkusen nel girone di Champions League. Raggiunto da Sky Sport, Di Biagio rievoca quella serata di gloria per lui: "Sono bei ricordi, all'andata a San Siro vincemmo 3-2 e fu una bellissima serata. Segnò l'inizio di quella cavalcata finita male perché fummo eliminati nel derby in semifinale, ma fu una bella serata. Quella volta segnai la mia unica doppietta in Champions League, fa piacere ricordarlo". Sul Bayer Leverkusen di oggi, Di Biagio aggiunge: "Quest'anno è diventata una squadra normale, dopo quello che ha fatto l'anno scorso quando era praticamente imbattibile. Mi aspetto una squadra che cercherà di fare la partita ma con un'Inter perfetta come quella di oggi sarà difficile perché ti punisce al primo sbaglio. È un'Inter quadrata, che crede nella Champions; la vedo dura, anche se giocherà una bella gara come sempre".

Quant'è cresciuta l'Inter di Inzaghi?

"Ogni volta che si vuole parlare male dell'Inter, l'Inter cresce. I ragazzi crescono, vincono e si divertono; sono i più forti in Italia e credo che la ciliegina sulla torta possa essere la vittoria della Champions League. Non è facile ma la squadra è cresciuta tanto, ci sta come obiettivo".

Che tipo di turnover fa Inzaghi?

"La gestione la sa fare molto bene a livello generale. Lui ha spiegato che ci sono dei parametri, come ogni allenatore si appoggia al suo staff anche se poi quando ha bisogno di un giocatore lo mette in campo. Io non sono contrario al turnover ma se cambi nove giocatori diventa un problema. Però bisogna capire quello che c'è dentro una squadra, però il ricambio è fondamentale per essere competitivi su ogni fronte".

Ti aspetti un giocatore protagonista domani?

"L'Inter ha tanti giocatori che possono fare la differenza. Si può parlare di Thuram e Lautaro poi possono spuntare Barella, Dimarco, Bastoni... La squadra si diverte, sa cosa fare, è una squadra. Spero che possa essere protagonista Barella come sta facendo spesso".

