Per la sesta volta nella sua storia, l'Inter affronterà la Juventus in campionato arrivando allo scontro diretto con più di dieci punti di vantaggio in classifica (ora sono 11, 54 contro 43). Domenica sera, all'Allianz Stadium, andrà in scena il 184esimo derby d'Italia in campionato, con un bilancio che nettamente a favore dei bianconeri (87 vittorie contro le 49 nerazzurre; 47 i pareggi). Nelle ultime tre sfide in Serie A, la Beneamata è rimasta imbattuta.

