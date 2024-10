Inter e Juventus non si fanno male: finisce 0-0 la sfida dell'Arena Civica tra nerazzurre e bianconere valida per la settima giornata del campionato di Serie A Femminile. Un match che non regala particolari emozioni, con la squadra di Gianpiero Piovani che ha probabilmente le occasioni più ghiotte con Martina Tomaselli che da ottima posizione colpisce male la palla sprecando un ottimo assist di Lina Magull e con Beatrice Merlo che centra un palo. Rimangono quattro i punti di distacco dell'Inter, ora a quota 15, sulle bianconere in vetta alla classifica con 19.

