Anche Ousmane Dembelé non nasconde la sua stima per l'Inter di Inzaghi. Ospite di ESN Media durante la trasmissione 'The Bridge', l'attaccante del PSG e della nazionale francese spende elogi per il gioco dei nerazzurri mentre in studio si commenta la difesa delle squadre italiane e il cliché del 'catenaccio', pian piano mutato nel tempo: "Il 'catenaccio' è cambiato - ammette l'ex Barcellona -. Se giochi contro l'Inter è molto difficile. Sono molto forti adesso, sono davvero molto forti".

Grandi elogi per l’Inter da parte di Ousmane Dembélé, nella trasmissione francese “The Bridge” di ESN Media. pic.twitter.com/lhir1NLNIC — Solo ed esclusivamente INTER ⭐️⭐️ (@SoloEsclusivInt) November 21, 2024

