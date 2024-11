Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'ex calciatore Alessandro Del Piero ha commentato così le parole di Lautaro Martinez, che ieri ha affermato di voler vincere tutto tra Scudetto e Champions League: "Lautaro fa bene - ha esordito l'ex bianconero -. È giusto dire "vogliamo vincere", poi se non accade non vuol dire che hai fallito, ci sono anche gli altri. Tutti quanti, allenatori, giocatori, dirigenti e tifosi non devono far diventare una sana ambizione e un desiderio di vincere un fallimento se non si raggiungono gli obiettivi".

