Intervistato da Sky Sport nell'ambito della festa per il ventennale dell'emittente a Roma, Alessandro Del Piero ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Benfica: "Una vittoria è una vittoria, al di là di come arriva. L’importante è sempre fare un gol più dell’avversario e conferma la forza dell’Inter. Questo è un momento in cui devi dare continuità, non vincere 3-4 a zero, e l'Inter sta facendo questo in questo avvio di stagione vincendo in campionato e Champions League.

Va bene anche l'1-0 in questo momento. Marcus Thuram lo conosco fin da piccolo, sono felice di quello che sta facendo con l’Inter, è arrivato in un ruolo molto delicato e si è inserito molto bene in un gruppo solido. È partito alla grande come dimostra il gol vittoria segnato questa sera”.