A margine del 2-0 incassato in casa del Bayern Monaco, risultato però ininfluente ai fini della qualificazione agli ottavi, ipotecata nello scorso turno, Stefan De Vrij commenta quanto fatto fin qui, proiettandosi già al derby d'Italia di domenica sera: "Ci sono stati momenti positivi nei quali abbiamo avuto coraggio avendo occasioni però sapevamo che il Bayern è una squadra fortissima e si è visto. Bisogna anche saper soffrire di squadra e penso che lo abbiamo fatto. È un peccato per il risultato ma stiamo crescendo e dobbiamo continuare a migliorarci. Si nota il percorso e i miglioramenti che abbiamo fatto, anche stasera con diversi interpreti che hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra. Abbiamo avuto un confronto prima della sfida contro il Barcellona: da lì in avanti abbiamo avuto spirito e atteggiamento diverso. Domenica contro la Juve sarà importantissima, vogliamo vincerla" ha detto a Sky Sport.