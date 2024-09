"A Udine abbiamo ottenuto una vittoria importante che ci deve dare tanto, arriviamo carichi con tanta voglia di portare a casa una vittoria davanti ai nostri tifosi". Questo il messaggio lanciato da Stefan de Vrij, alla vigilia della sfida che attende l'Inter domani sera contro la Stella Rossa, valevole per la seconda giornata della Champions League.

Stella Rossa avversario fisico, sarà importante la compattezza?

"Abbiamo bisogno di tutti, farci trovare pronti perché sanno difendere e ripartire bene. Dobbiamo essere attenti e preventivi e attaccare con equilibrio".

Sommer ha detto che difendete come se ci fosse un bambino da proteggere?

"(Ride ndr). Sì, c'è questa cosa, la vedo anche in allenamento. Tutti noi facciamo di tutto per non prendere gol, ci fa proprio male quando succede. Purtroppo finora i gol li abbiamo presi, cerchiamo di migliorare questa questione".

