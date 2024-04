Nel post partita di Milan-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League vinta per 1-0 dai giallorossi, Daniele De Rossi si è concesso ai microfoni di Sky Sport. "La gestione del pallone è stata molto buona per circa 70 minuti, abbiamo tenuto bene palla per uscire nelle zone che sapevamo potessero essere sguarnite. Secondo me abbiamo visto la miglior prestazione di Lukaku da quando siamo qua. Ha fatto la partita che vorrei sempre da lui".

"Abbiamo fatto qualche partita un po' meno bene, ma oggi siamo tornati a palleggiare bene. Non sempre contro le squadre più forti è più difficile tenere la palla - ha aggiunto -. A volte i grandi giocatori qualche spazio lo lasciano dietro giocatori in fiducia fanno bene in campo, è tutto molto legato. Io prima della partita gli ho detto che ero tranquillo perché vedevo la personalità e la voglia che stavano mettendo".