Daniele De Rossi parla in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter. Il tecnico dei giallorossi chiede ai suoi giocatori "il coraggio che devono avere i calciatori forti e noi ne siamo pieni. Ogni squadra del mondo è battibile, anche l'Inter. Si alzerà il livello rispetto alle prime tre gare, cambierà la preparazione della gara perché affrontiamo una gara abituata a dominare il gioco, ma anche loro possono soffrire. Sappiamo di poter fare una grande partita".

Osservato speciale sarà Romelu Lukaku. "A me basterebbe che facesse la partita fatta col Cagliari, in cui mi è piaciuto tantissimo. L'emozione la sa gestire, non ha più vent'anni...", risponde De Rossi, che poi commenta le difficoltà della sua squadra nei big match. "Sono partite che non ho preparato io, ma ci sono dei numeri che parlano. Vedremo domani se ci saranno ancora delle problematiche. Contro le squadre forti ci sta di perdere o faticare. Inter, Milan e Juve sono forti. Io so cercando di far partire un percorso, i giocatori devono capire che siamo una squadra forte".

Un passo indietro per ricordare le grandi sfide da giocatore. "Ci siamo giocati scudetti e Coppe Italia ma a parte qualche episodio sono stati più bravi loro. Mi spiace che si sia già giocato a San Siro perché lo considero lo stadio più emozionante dopo il nostro. La sfida di domani? Dovremo avere rispetto, ma anche un po' di spavalderia. Non siamo gli ultimi arrivati, se hai troppo rispetto perdi. Dobbiamo convincerci di poter vincere perché è vero".