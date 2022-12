Ferdinando De Giorgi, il ct che ha portato l'Italia della pallavolo sul tetto d'Europa e del mondo, ai microfoni del quotidiano Libero ha ribadito il suo debole per l'Inter svelando al tempo stesso un desiderio: "Se l'Inter mi offrisse la panchina come avvenne a Dan Peterson col Milan? Penso sia tutto possibile nella vita, la curiosità sarebbe estrema e il piacere anche. Ma devo essere realista, non ho la competenza calcistica e dovrei studiare i segreti di questo sport per troppo tempo, le tattiche. Ma come diceva James Bond? Mai dire mai... Qualche settimana fa mi hanno addirittura coinvolto in un docufilm sui vini".