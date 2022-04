Tra i tanti nomi avanzati in queste ultime settimane in chiave mercato Inter, c'è anche quello della stellina del Lille e della Nazionale canadese Jonathan David, che dopo la partita contro il Clermont ha lanciato qualche segnale in ottica futura: "Ho tante ambizioni, voglio migliorare, andare oltre e non è perché dicono che la mia mente sia altrove. Sono sempre qui e rimango tranquillo, voglio concentrarmi fino all'ultima partita di fine stagione. Dopo, mi riposerò. Forse ci saranno delle trattative, ma la cosa riguarderà essenzialmente il mio agente. Vedremo come va".