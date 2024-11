Jonathan David lascerà quasi sicuramente il Lille, ma alla scadenza del contratto e non a stagione in corso. È quanto fa intuire l'attaccante canadese, corteggiato da tanti top club europei (Inter compresa) in un passaggio della lunga intervista a The Athletic: "Andare in un club a metà stagione non è mai facile - afferma -. Non è come l’inizio di una stagione in cui hai un pre-campionato, conosci i tuoi compagni di squadra, hai tempo per consolidare. A gennaio le cose sono molto frenetiche. Si tratta di adesso. È più difficile".

Tra i club alla finestra c'è anche il Barcellona. E David ammette di avere un debole per i blaugrana: "È sempre stata la squadra con cui sono cresciuto. Quando cresci tifando per una squadra, il tuo sogno è giocare per loro. Alcune persone potrebbero dire: ‘Oh, resta al Lille, questo è un downgrade, non sta migliorando’. Ma per me ci sono sempre opportunità per migliorare".

Poi un passaggio sulla tattica: "Posso adattarmi a molti sistemi; ho giocato con due attaccanti, da unica punta. Ma avere quella libertà di muoversi, di essere un po’ ovunque, sarebbe preferibile. In questo senso, posso distogliere l’attenzione da me e trovare lo spazio per fare la differenza".

