Matteo Darmian è stato protagonista di un'intervista con Soccerking a margine di un evento a Osaka al quale ha presenziato assieme a Simone Inzaghi e Federico Dimarco. La chiacchierata con i colleghi giapponesi parte proprio da un pensiero sul campionato del posto: "E' un calcio in crescita, penso che giocare a calcio sia bello in ogni parte del mondo. Sicuramente possiamo confrontarci con questa realtà e cultura. E' bello vedere l'affetto dei tifosi giapponesi. Non conosco molti giocatori di qua, Nagatomo ha giocato con noi, è stato importante per l'Inter".

La scorsa stagione.

"E' stata importante e lunga. In campionato non abbiamo fatto benissimo, siamo chiamati a fare meglio quest'anno, ad avere quella continuità che è mancata. Abbiamo avuto un percorso incredibile in Champions, sicuramente dobbiamo ripartire da quella consapevolezza per fare un'annata importante. Vogliamo migliorare, crescere ancora a livello di squadra. Puntiamo al massimo come ogni anno, sappiamo che giocare per un club così importante ci spinge a puntare sempre a dare di più. Vogliamo conquistare altri trofei".

