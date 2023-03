Intervistato da Rai Sport, Matteo Darmian ha analizzato i motivi della sconfitta dell'Inter con la Juve, partendo ovviamente dal gol di Kostic viziato da un tocco di braccio a inizio azione di Rabiot che ha indirizzato la partita: "In campo non si ha la giusta percezione, l'azione è stata veloce. Ma ha condizionato la partita, è stato determinante", le parole del nerazzurro.

Al di là dell'episodio, abbiamo avuto un'Inter in difficoltà.

"C'è sempre da migliorare, perdere non è mai piacevole, a maggior ragione in una gara importante come Inter-Juve. Potevamo e dovevamo fare meglio, ma in queste gare è l'episodio, il dettaglio, a determinare il risultato".