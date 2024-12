Le ginocchia di Matteo Darmian e Stefan de Vrij tengono in apprensione Simone Inzaghi in vista della partita di domani sera contro il Como al Meazza. Ad oggi entrambi i difensori sono da considerare out, anche se per l'olandese c'è la speranza di portarlo almeno in panchina.

La differenza è che il jolly di Legnano ha ancora il ginocchio gonfio dopo una botta subita contro l'Udinese giovedì scorso in Coppa Italia. Il classe '92 invece non ha questa evidenza e ieri si è allenato per quasi tutta la seduta.