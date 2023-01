Matteo Darmian, match-winner contro l'Atalanta, parla a Mediaset dopo il successo che all'Inter vale la semifinale di Coppa Italia: "Non so se è uno dei miei gol più belli, l'importante è che ci permette di restare nella competizione. Ora testa alla prossima partita che è molto importante - dice il difensore nerazzurro -. Le voci su Skriniar destabilizzanti? Non credo, si è visto dalla prestazione. Milan è rimasto e darà senza dubbio il 100% fino alla fine dell'anno. Il Milan avrà voglia di rivincita, ma dobbiamo farci trovare pronti e scenderemo in campo come sempre per vincere".