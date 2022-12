La presenza dell'Inter a Malta, per un Training Camp che durerà fino al 9 dicembre, offre al club milanese occasioni importanti soprattutto dal punto di vista commerciale, come spiegato da Luca Danovaro, Chief Revenue Officer nerazzurro, ai canali ufficiali: "Negli ultimi mesi sono state lanciate nove nuove partnership e quattro importanti rinnovi, a testimonianza del continuo e crescente interesse che aziende globali hanno nell’associarsi ad una piattaforma media come l’Inter, capace di ingaggiare i milioni di fan nel mondo. In particolare, Malta ci consente di approfondire il legame con LeoVegas.News, Infotainment Partner del Club, con il quale collaboriamo da mesi su molti fronti. Durante il training camp, LeoVegas.News avrà visibilità sul training kit della Prima Squadra e sono diverse le attività organizzate con questo Partner.

In questa particolare stagione inframezzata dal Mondiale in Qatar resta fondamentale coniugare le esigenze tecniche della squadra con il posizionamento del brand Inter e lo sviluppo delle strategie commerciali globali. In particolare, il focus sulla digital transformation resta altissimo, come testimoniato dal lancio nella scorsa estate del nuovo digital ecosystem del Club. Non un punto di arrivo, ma un passaggio fondamentale per continuare a ingaggiare i tifosi nerazzurri in tutto il mondo.