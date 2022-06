Oscar Damiani, agente del portiere Ionut Radu , conferma che il romeno lascerà l'Inter nel corso della trasmissione 'Il Diabolico e il Divino' di New Sound Level 90FM : "Ha delle richieste, vedremo. Penso che quella dell’Inter sia una scelta societaria e noi ci adeguiamo, speriamo di trovare una soluzione. Ha dimostrato di essere forte, può fare bene deve solo poter giocare . Sono sicuro che in futuro potrebbe anche essere il titolare dell’Inter ”.

Un commento anche sulla possibile partenza di Milan Skriniar: "Se qualcuno verrà ceduto verrà rimpiazzato. Skriniar comunque sarebbe una plusvalenza. Ammortizzando i costi in 5 anni sono operazioni che si possono fare. Le squadre italiane negli ultimi anni non sono state gestite bene, questa è la strada per mettere a posto i bilanci”.