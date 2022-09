"Dobbiamo dimenticare queste due sconfitte contro Milan e Bayern, so che sono dure da accettare, ma spero che oggi cominci veramente il campionato dell'Inter". Parla così Stephane Dalmat in un video pubblicato sul suo canale Instagram a poche ore da Inter-Torino. "Spero in una vittora, anche se sarà una partita molto difficile in quanto i giocatori in questi giorni hanno subito molte pressioni. Noi però dobbiamo aiutare la squadra e non fischiarla, per favore - sottolinea l'ex centrocampista nerazzurro -. Dobbiamo lasciare tranqulli i giocatori e avere fiducia. Spero poi che il ritorno di Lukaku farà bene e renderà più forte la squadra. Su Onana ho sentito che oggi non giocherà. Per me è un errore ma, come ho detto, speriamo in una vittoria, perché una sconfita avrebbe conseguenze sull'allenatore. Il calcio è così, quando la squadra non gira ci si domanda se sia un bene cambiare. Per questo penso che oggi sia una partita decisiva per Inzaghi. Mi auguro una vittoria e, come dico sempre, forza Inter".