E' uno Stephane Dalmat amareggiato, quasi rassegnato agli alti e bassi dell'Inter, quello che si è messo davanti alla fotocamera del suo cellulare per commentare lo 0-0 rimediato ieri dai nerazzurri contro la Samp penultima in classifica: "Ieri è stata una bruttissima partita dell'Inter, contro una Samp che sta facendo di tutto per salvarsi non abbiamo visto quasi niente - ha detto senza giri di parole il francese sul suo profilo Instagram -. Penso che ciò che abbiamo visto conferma l'andamento di tutta la stagione: un’Inter capace di fare grandissime partite come in Champions e poi gare brutte: penso che sarà così fino al termine della stagione. Questa rosa non è forte, ci sono 11-12 giocatori di alto livello, non altissimo, ma non ci sono sostituti che ti cambiano la partita. La cosa più importante è arrivare al secondo posto, sarebbe l'obiettivo minimo per dimenticare questa stagione. Poi vedremo in Champions League perché è una competizione diversa".