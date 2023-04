Ovviamente ebbro di gioia Stephane Dalmat dopo la vittoria di ieri dell'Inter contro la Juventus. Gioia espressa così dal proprio profilo Instagram: "Vittoria meritata, è stata una buona partita. Migliore in campo? Per me Nicolò Barella, che ha fatto una grandissima partita. E poi André Onana che ha fatto due parate importanti. Tatticamente hanno giocato bene, la gara è stata giusta.

La Juve ha fatto quasi niente, l'Inter è stata superiore. Siamo in finale, la Coppa Italia è un trofeo e io se fossi un giocatore un trofeo lo prenderei comunque. Può darsi che l'avversaria sarà la Fiorentina; abbiamo tante possibilità di vincere la Coppa. Ora dobbiamo vincere contro la Lazio perché dobbiamo arrivare per forza fra le prime quattro; vincere vorrebbe dire fare un buon passo per la continuità e la fiducia. Questo è un bel momento per l'Inter, tra Champions e Coppa Italia. Dicono tutti che siamo forti in Coppa, penso che contro la Lazio abbiamo l'opportunità che lo siamo anche in campionato per finire tra le prime quattro".