Stephane Dalmat si dice fiducioso riguardo al debutto in Champions League dell'Inter, attesa stasera sul campo della Real Sociedad da una gara insidiosa dopo la trionfale vittoria nel derby: "Sono sicuro che tutti hanno in testa la vittoria del derby, ma sono professionisti e sanno che oggi è un'altra partita, un'altra competizione che abbiamo fatto bene nella passata stagione - le parole del francese su Instagram -. Sarà una gara complicata, la Real Sociedad è arrivata tra le prime quattro in Liga, giocano benissimo a calcio, facendo tanto possesso palla. A casa loro sarà dura, ma se l'Inter sarà concentrata e difenderà bene, poi può mettere in difficoltà gli avversari con le verticalizzazioni.

Sono ottimista, la rosa che abbiamo quest'anno è perfetta, non si vede la differenza tra titolari e riserve. C'è fiducia, sarà importante fare tre punti".