Arriva la consueta disamina via Instagram di Stephane Dalmat, che esalta l'Inter per la prova di ieri sera contro la Fiorentina: "Ieri ho visto una bellissima partita, con qualità e quattro gol. Mi ha fatto piacere soprattutto la partita di Marcus Thuram che ha segnato il primo gol; spero ne segnerà tanti altri. Con Lautaro Martinez è perfetto, può fare molto male agli avversari. Poi c'è tanta qualità di gioco, a centrocampo giocano bene. C'è un altro tipo di gioco perché abbiamo un altro tipo di giocatori, che hanno fantasia e vanno in 1-contro-1. E' veramente un piacere. Bello vedere che mi scrivete facendomi notare che hanno fatto rivedere il mio gol di 22 anni fa contro la Fiorentina. Ero giovanissimo, è stato il mio primo gol con l'Inter ed ero molto emozionato. Spero che continuiamo così, siamo sulla buona strada con il derby che arriva fra poco. Per il momento è stato un buon avvio di stagione, migliore dell'anno scorso perché abbiamo una rosa più forte con in più un Benjamin Pavard, un Marko Arnautovic, un Alexis Sanchez che non è più quello del passato per l'età ma farà gol molto importanti. Bravissimi tutti, squadra e tifosi che hanno creato un ambiente straordinario. E complimenti alla società che ha lavorato molto bene per dare a Simone Inzaghi una rosa che può vincere lo Scudetto. In Champions League vedremo, andiamo di partita in partita e vedremo che farà la squadra".

