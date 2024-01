Nelle scorse ore si è tornato a parlare, tra il serio e il faceto, di un possibile ritorno all'Inter di Mauro Icardi. Il club nerazzurro va a caccia di un attaccante viste le poche certezze offerte dal reparto avanzato ad eccezione dei due titolari Lautaro Martinez e Marcus Thuram. E il budget, al momento, è risicato.

Anche il Real Madrid aveva pensato a Maurito, visto l'infortunio di Vinicius, ma per il momento l'idea di un prestito a gennaio con maxi ingaggio (8 milioni di euro) pagato dalle merengues non sembra percorribile: come riportato dalla testata turca Fotomac, il Galatasaray al momento non ha aperto alla possibilità di lasciar partire il suo attaccante nella sessione invernale.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!