Ionut Radu al Sassuolo, accordo vicino. Nelle prossime ore il portiere romeno dovrebbe lasciare l'Inter per accasarsi in Emilia Romagna, con i neroverdi che hanno superato la concorrenza della Sampdoria.

Come rivelato da Emanuel Rosu, giornalista connazionale di Radu, Inter e Sassuolo hanno raggiunto l'accordo alcuni giorni fa, ma la conclusione non appare scontata: i neroverdi hanno fatto una proposta migliore all'Inter, ma il calciatore sembra preferire la destinazione blucerchiata. Tutto fermo, dunque, in attesa che i liguri trovino l'accordo con l'Inter.