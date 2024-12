Tutto pronto a San Siro, dove a breve andrà in scena lo storico appuntamento tra il calcio femminile e la Scala del Calcio. È al Meazza, casa di Inter e Milan, che andrà in scena tra poco meno di mezz'ora il derby di Milano di calcio femminile, diventando per un giorno anche la casa delle Women meneghine. Stracittadina dunque dal sapore speciale per entrambe le squadre che si affronteranno alle 14,30. Suzanne Bakker e Gianpiero Piovani hanno scelto i rispettivi undici con i quali affronteranno le rispettive cugine, di seguito le loro formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): 1 Giuliani; 2 Koivisto, 13 Swaby, 23 Piga, 20 Soffia; 19 Ijeh, 12 Mascarello, 28 Arrigoni; 18 Renzotti, 9 Nadim, 99 Dompig.

A disposizione: 22 Fedele, 38 Tornaghi, 6 Sorelli, 7 Marinelli, 10 Karczewska, 14 Rubio Avila, 15 Stokic, 17 Vigilucci, 24 Laurent, 25 Mesjasz, 27 Cesarini, 29 Appiah.

Coach: Suzanne Bakker.

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 33 Bartoli, 23 Magull, 4 Pedersen, 27 Csiszár, 14 Robustellini; 31 Wullaert, 36 Cambiaghi.

A disposizione: 94 Baldi, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 10 Karchouni, 13 Merlo, 15 Serturini, 17 Fordos, 20 Detruyer, 21 Tomaselli, 25 Fadda.

Coach: Gianpiero Piovani.

Arbitra: Maria Marotta (sez. Sapri).

Assistenti: Morea - Genoveffa.

IV Ufficiale: Copelli.



ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!