Spunta una nuova contendente per Joaquin Correa. Secondo quanto riportato dal portale greco Sport24, l'AEK Atene starebbe pensando all'attaccante argentino di proprietà dell'Inter.

Ci sarebbe lo zampino di un ex nerazzurro, Matias Almeyda, tecnico della squadra greca che avrebbe già parlato personalmente con lo stesso Correa. I contatti tra le parti sono continui. Resta da valutare la fattibilità economica dell'affare. L'accordo con l'Inter per Correa, in scadenza di contratto, potrebbe essere complicato per la squadra greca, precisa il portale, ma El Tucu resta uno dei principali obiettivi di mercato.