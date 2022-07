Mentre l'Inter attende un possibile rilancio del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar, come specificato da Sky Sport, in Francia sono sicuri: il trasferimento dello slovacco sta per essere completato. Secondo quanto riferito da RMC, Luis Campos spera di fare passi avanti nella trattativa prima della partenza per il Giappone, contando quindi di avere in squadra il difensore nerazzurro già entro la fine della settimana. Il club transalpino avrebbe fissato un limite di spesa per il centrale interista oltre il quale non andrà; ci sono ancora dettagli da sistemare dunque secondo i colleghi francesi, ma con un lieto fine all'orizzonte.