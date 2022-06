Il nome di Milan Skriniar in ottica Paris Saint-Germain continua a rimbalzare sempre più pesantemente nelle cronache di mercato delle ultime ore. Il difensore slovacco infatti è al centro dei pensieri di Luis Campos ma anche del presidente del club transalpino Nasser Al-Khelaïfi che, come riporta il collega francese Fabrice Hawkins, di RTL France, è disposto a proporre al giocatore un ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale percepito all'Inter per tentare di convincerlo a trasferirsi sotto l'ombra della Torre Eiffel. Skrigno ha già più volte ribadito la volontà di restare a Milano, ma secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia starebbe valutando. "Il PSG è pronto a raddoppiare lo stipendio di Milan Skriniar. Il nazionale slovacco sta valutando se unirsi a Parigi. Prima di fare un'offerta all'Inter, Luis Campos prova a convincere il difensore che si sente molto bene in Italia" si legge nel Tweet.