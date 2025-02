Novità interessanti per l'Inter provenienti da Parigi: il Paris Saint Germain avrebbe deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con Gianluigi Donnarumma. Secondo L'Equipe il club parigino ha scartato l'idea rinnovo con Gigio per puntare con decisione sul giovane Lucas Chevalier, estremo del Lille. La trattativa sarebbe già in chiusura.

L'estremo difensore ventitreenne, seguito anche da club di Premier League, può però compiere la strada inversa rispetto a quanto fatto qualche anno fa, per un clamoroso ritorno a Milano sponda nerazzurra. Donnarumma, secondo i media francesi, sarebbe finito infatti sul taccuino dell’Inter. L'Equipe conferma quindi le voci circolate in Italia nelle scorse settimane.

