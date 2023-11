In vista della sfida di domani sera contro Gibilterra, il tecnico della Nazionale olandese, Ronald Koeman ha presentato l'ultima delle sfide valide per le qualificazioni a Euro2024 in conferenza stampa, a fianco del difensore dell'Inter Stefan De Vrij, sul quale ha dato conferme di titolarità come spiega AD.nl. "Quanti gol dovremmo fare? Niente è obbligatorio, ma vogliamo farne il maggior numero possibile" dice il ct che poi sui suoi giocatori spiega: "Hanno tutti tanta voglia di giocare, quindi è fantastico. Cambieremo qualche giocatore. È positivo che anche certi giocatori abbiano una chance. È chiaro che gli avversari non sono fortissimi, con tutto il rispetto, e non abbiamo fatto bene la prima partita. La partita sarà molto importante, dobbiamo essere certi di aver fatto il possibile segnando quanto più possibile, magari evitando di subire infortuni in modo stupido".

Vincere più di 11-0 (la vittoria record della squadra olandese)?

"Per me non è importante che sia 5-0 o 8-0".

C'è malcontento in Olanda nonostante la qualificazione agli Europei?

"Penso che siamo un Paese in cui le persone si lamentano maggiormente del livello. Penso che ci sia una differenza quando guardi la partita rispetto a quando sei nel mezzo della partita. La Francia qui a Gibilterra ha vinto 3-0, quindi se vinciamo anche 4-0 miglioriamo".