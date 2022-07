"È stato importante prenderli subito, perché così possiamo subito lavorare per inserirli in gruppo, integrandoli nell’idea che abbiamo per la squadra". A parlare così dei nuovi acquisti del Tottenham è Antonio Conte, intervistato dalla tv del club inglese per parlare anche dei nuovi arrivi. Compreso quello di Ivan Perisic, già allenato dal salentino ai tempi dell'Inter: "Parliamo di un giocatore che ha vinto tanto, giocato in campionati importanti come Germania e Italia e in una finale del Mondiale - dice del 33enne croato ai canali ufficiali degli Spurs -. Può darci tanto, perché è forte fisicamente e ha qualità in entrambi i piedi”.