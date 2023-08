Nonostante sia rimasto soltanto un anno e mezzo in nerazzurro, Robin Gosens ha lasciato ottimi ricordi a livello umano. Un rapporto di reciproco affetto confermato anche dalla lettera scritta dal giocatore e pubblicata su Instagram, nonché dai tanti messaggi di affetto del club e degli ex compagni, ma anche da tifosi noti e comuni. "All the best" scrive in un post sui social la stessa società.

"Grazie di tutto", scrive Marco Materazzi. "Vero professionista e vero uomo", continua Danilo D'Ambrosio. "Ci mancherai fratello", è il commento di Dumfries. "Grande rispetto per chi come te ha indossato questa maglia dando tutto: buona fortuna", scrive Gianfelice Facchetti. "Ti auguro tutto il meglio fratello mio", dice Calhanoglu. E poi tanti cuori da parte di molti compagni di squadra.