Notizia interessante direttamente dall'Argentina, ovviamente tutta da verificare. Secondo il giornalista locale Juan Andres Tuzzi di MDZ, domani Tomas Palacios, difensore 21enne in forza all'Independiente Rivadavia, non scenderà in campo domani contro il Talleres (proprietario tra l'altro del suo cartellino) a causa del suo imminente trasferimento all'Inter.

Vero che secondo gli ultimi rumors il numero 42 sarebbe obiettivo serio dei nerazzurri, ma qui saremmo di fronte a un blitz. Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi sui 5 milioni di euro.