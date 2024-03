Notizia delle ultime ore è il raggiungimento del tutto esaurito allo stadio Dall'Ara per la grande sfida di sabato tra Bologna e Inter. Un traguardo arrivato anche grazie all'iniziativa del club rossoblu che ha riservato la prelazione della vendita dei biglietti ai soli abbonati, che per due giorni hanno potuto acquistare ben quattro biglietti a testa per altri tifosi nei settori dello stadio; il tutto anche con l'obiettivo di prevenire un'eventuale invasione della tifoseria ospite, come spesso avviene in occasione di incontri di cartello.

Nonostante ciò, però, le polemiche non sono mancate. Arrivando, secondo il Resto del Carlino, anche a sfiorare la psicosi: chi non è riuscito ad accaparrarsi il prezioso tagliando ha accusato alcuni tifosi bolognesi di aver acquistato i biglietti per amici o contatti interisti, soprattutto via social. Dove non è mancato chi ha sollevato il dubbio circa l'eventuale acquisto di biglietti da parte dei tifosi ospiti in altri settori diversi a quello loro dedicato come i distinti.

