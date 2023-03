Conferenza stampa a Spalato per Zlatko Dalic, chiamato ad introdurre l'inizio del ciclo di qualificazione ad Euro 2024 in Germania. Il ct della Croazia, che nei prossimi giorni se la vedrà con Galles e Turchia, è tornato anche sul problema degli infortuni che hanno condizionato molti giocatori dopo il Mondiale, come successo all'interista Marcelo Brozovic: "Molti giocatori che hanno giocato il Mondiale in Qatar, non solo i nostri, hanno problemi di forma e infortuni. Brozović si è preso una lunga pausa, Kovačić non ha giocato per molto tempo, Kramarić non ha giocato per un po', tutti hanno avuto problemi minori. La situazione non è delle migliori, ma abbiamo sempre saputo risolvere questi problemi durante le qualificazioni".