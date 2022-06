L’Inter e Alexis Sanchez entrano nella settimana cruciale per sancire il loro divorzio e dirsi addio dopo 109 presenze del cileno, condite da 20 gol, alcuni pesantissimi e 23 assist. Il club di Viale della Liberazione punta a incontrare Fernando Felicevich, procuratore del Nino Maravilla, nei prossimi giorni per poter trovare un accordo utile che permetta all’Inter di risparmiare su un ingaggio pesante e dedicarsi poi alle operazioni in entrata. Come riportato da El Aire Libre, le ipotesi sono due: una corposa buonuscita o la negoziazione del trasferimento con Siviglia e Galatasaray. Gli andalusi e il club turco sono i due club più interessati all’ex Arsenal e Barcellona e sono, per ora, gli unici due che si farebbero carico del ricco stipendio del cileno per innalzare il livello qualitativo del loro attacco.