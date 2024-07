Dopo l'addio al suo Standard Liegi, Zinho Vanheusden è tornato a Milano, dove ha ripreso a lavorare con l'Inter, club che ne detiene il cartellino, ma con il quale sa di non avere futuro. Su di lui si è aperto l'interesse del KV Mechelen, club belga che dovrà sostituire David Bates. Secondo la stampa fiamminga è al momento in corso la trattativa per tentare di convincere il difensore centrale nerazzurro che tentenna. Il difensore classe '99 che ha già incassato l'interesse di diversi club vorrebbe correre il rischio di giocare la carta italiana o trovare una soluzione definitiva, scongiurando l'ennesimo prestito.

EXCL. #KVMechelen working on… Zinho Vanheusden's deal to substitute David Bates!



Talks currently underway to convince the Belgian defender even if Zinho has other clubs interested in him.



#Inter Milan open for a move this summer.



