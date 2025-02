Potrebbe essere una serata di cifre tonde, quella di domani, per alcuni giocatori dell'Inter. Qualora dovesse scendere in campo contro la Fiorentina, infatti, Hakan Calhanoglu collezionerebbe la 250esima presenza in Serie A. Un traguardo al quale può aggiungere anche quello dei 50 gol realizzati nel massimo campionato, per raggiungere il quale manca solo una rete.

Matteo Darmian e Piotr Zielinski sono vicini al raggiungimento di due traguardi personali: il difensore italiano è a meno uno da quota 150 vittorie in Serie A, mentre il polacco è ad un passo dal servire 50 assist in Serie A essendo fermo a 49. La prossima, infine, sarà la presenza numero 200 in Serie A per Alessandro Bastoni, la 169ª con la maglia dell’Inter.

