Ancora una volta Federico Dimarco ha trascinato l'Inter con il suo magico sinistro. Negli studi di Sky Sport, dopo l'assist confezionato per il gol vittoria di Thuram, i vari ospiti hanno elogiato le qualità dell'esterno nerazzurro.

A partire da Esteban Cambiasso. "Lui oggi un solo difetto ed è la capacità di dosarsi durante l'intera partita, perché la sua generosità gli impedisce di regolarsi durante la partita - le parole del Cuchu -. Al 65-70' delle partite al top lui soffre, ma sarà probabilmente calcolato con le nuove regole sapendo che ci sono 5 cambi. Fa molti movimenti e scatti che non sono necessari, in ogni azione lui va. Ma come piede e pensiero è top. Ha la capacità di lettura e poi la qualità per farlo".

Capello scomoda Roberto Carlos. "In fase offensiva è il migliore al mondo sulla sinistra. Ricorda in certe cose il brasiliano. Roberto Carlos aveva la stessa palla cattiva", le parole dell'ex allenatore. E Boban può solo confermare. "Sì, in fase offensiva Dimarco è il migliore".