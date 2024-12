Nel post partita di Fiorentina-Empoli Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Mediaset di Sebastiano Esposito, autore del gol del 2-2 e del rigore decisivo nella lotteria finale.

"E' nella mentalità del club puntare sui giovani di proprietà e su quelli in prestito. Esposito, rispetto all'anno scorso, credo che stia facendo ottime cose. Ha migliorato il suo numero di gol in A, deve migliorare e in campo è uno determinato. Vede il calcio, sa giocare e deve essere più continuo per diventare quel giocatore in linea con le sue qualità tecniche", le sue parole.

