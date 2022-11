Aggiornamenti dell'ultima ora in merito ai fatti di San Siro durante la partita dello scorso weekend calcistico di Serie A, Inter-Sampdoria, che hanno visto protagonista la Curva Nord, rea di aver imposto lo svuotamento del secondo anello verde del Meazza per onorare la memoria del capo ultrà Vittorio Boiocchi, ucciso qualche ora prima del match e la cui notizia è stata appresa soltanto a gara in corso. Secondo quanto riferisce l'ANSA, la Digos avrebbe, dopo aver visionato i filmati delle telecamere a circuito chiuso presenti all’interno delllo stadio, identificato quattro persone, segnalate all'autorità giudiziaria e alle quali verrà domani inflitto il Daspo.