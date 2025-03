Con il forfait di Marcus Thuram, rispedito a Milano per recuperare dal problema alla caviglia, è Benjamin Pavard l'unico interista a disposizione della Francia per il match di Nations League contro la Croazia. Il difensore nerazzurro parte però inizialmente dalla panchina così come Petar Sucic, promesso sposo dell'Inter che osserverà (almeno inizialmente) a distanza la prestazione dei suoi compagni.

