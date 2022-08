Solo parole di elogio. Sono quelle che Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, spende nei confronti di Ionut Radu, il portiere arrivato in grigiorosso in prestito dall'Inter. Alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Ternana, il tecnico della Cremo esprime tutta la sua stima verso il romeno dichiarando che a lui spetta il ruolo di titolare: "Ho fatto una scelta precisa con Radu, l'abbiamo voluto tutti fortemente e lo riteniamo una scelta fantastica. Domani gioca lui, in Coppa il nostro titolare è senza dubbio lui".