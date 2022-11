Vorresti Cristiano Ronaldo all'Inter? Ospite al 'Circolo dei Mondiali', in onda su Rai 2, Enrico Mentana, noto tifoso nerazzurro, ha risposto senza giri di parole a questa domanda: "Io ho avuto un altro Ronaldo, (Il Fenomeno, ndr) al cuore non si comanda - le parole del giornalista -. L'avrei voluto 5 anni fa, non sono autolesionista. Oggi è ingombrante, lo abbiamo visto anche alla Juve, a un certo punto poi ti molla da un momento all'altro. Devo capire se è il vero Ronaldo, a questi Mondiali lo capiremo".