Thibaut Courtois entra nello schieramento pro-Inter per la finale di Champions League. Il portiere del Real Madrid, eliminato in semifinale dal Manchester City, nel corso dell'intervista per il documentario 'One for All' di Prime Video dedicato alla Nazionale belga auspica la vittoria di Romelu Lukaku a Istanbul nel confronto col connazionale Kevin de Bruyne: "Spero che Romelu possa vincere. Ovviamente è lui contro Kevin, ma conosco Romelu da un po' di più. Ho molto rispetto per lui”.

