Sarà dedicato anche alla nuova Champions League che scatterà la prossima settimana il numero di domani di SportWeek, magazine della Gazzetta dello Sport. Che raccoglie il parere di Alessandro Costacurta a proposito delle favorite e delle prospettive dei cinque club italiani in corsa: "Sul podio vedo il Manchester City al primo posto, poi Real Madrid e Inter. Dico City perché è vero che il Real ha preso Kylian Mbappé, ma ha perso Toni Kroos che era il grande equilibratore. L’Inter mi convince per qualità, mentalità e fluidità di gioco. La Juve sta cercando la stessa determinazione e può arrivare lontano, già i quarti sarebbero un ottimo risultato. Il Milan invece per ora è alle prese con problemi comportamentali e di difesa", si legge nell'anticipazione offerta online.

Sulle altre due italiane aggiunge: "L’Atalanta solo tre mesi fa era una delle tre più forti squadre d’Europa: vero che ha cambiato molto, ma ha preso giovani molto promettenti che con Gian Piero Gasperini non potranno che migliorare. E il Bologna, pur avendo ceduto due elementi fondamentali come Calafiori e Zirkzee, col calendario che ha potrebbe sorprendere qualificandosi per il playoff”.

