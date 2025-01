Intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A, Serse Cosmi ha parlato della situazione che riguarda Davide Frattesi, entrato negli ultimi giorni nel vortice delle cronache di mercato. Di seguito le sue parole.

"Oggi Frattesi non è più nemmeno il quarto titolare, nelle sostituzioni è sempre l'ultimo ad entrare. Ormai non sembra più nemmeno felice, sei il miglior giocatore della Nazionale ma nell'Inter giochi solo me ne manca uno o con le ultime in classifica. Nelle partite importanti, salvo casi rari, non ha mai giocato titolare. Mi metto nei panni del ragazzo e senza essere presuntuoso, dico che l'Inter è il massimo ma io faccio il calciatore. Lui fino a quest'anno che nell'Inter poteva giocare, c'è anche quel problema".

