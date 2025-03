Non ha dubbi Lautaro Martinez a proposito degli ingredienti che ruberebbe ad alcuni suoi colleghi di reparto. Dalla velocità di Mbappé alla mentalità del connazionale e compagno di reparto in Nazionale Julian Alvarez, passando per il sorriso di Marcus Thuram. Così ha ammesso il capitano dell'Inter a DAZN, che lo ha interpellato a proposito degli avversari o potenziali tali del Mondiale per Club all'orizzonte (LEGGI QUI). Risposta che però ha fatto sorridere l'amico Marcus che con la solita ironia che lo contraddistingue ha qualcosa da ridire al suo partner in crime: "Il suo sorriso... Ma daiiiii" commenta ironicamente infastidito il Tikus.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!